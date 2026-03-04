Chivas no participó en la doble jornada que actualmente disputa la Liga MX, situación que provoca que varios rivales directos estén sumando puntos y goles mientras el Guadalajara permanece sin actividad oficial. El compromiso correspondiente a la Jornada 9 frente al León se jugará dentro de dos semanas, debido al partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona que se celebró este martes por la noche en el Estadio Akron.

Aunque el Rebaño se mantiene en el tercer lugar de la tabla general pese a los triunfos de Toluca y Cruz Azul ante Pumas y Santos, respectivamente, la preocupación se centra en la tabla de goleo. Joao Pedro aumentó la distancia tras firmar un doblete ante Mazatlán, colocándose a cuatro anotaciones de Armando González y complicando el panorama para que el delantero rojiblanco aspire al bicampeonato individual.

Sin embargo, el torneo aún tiene margen de maniobra. Durante buena parte del Apertura 2025 también parecía improbable que la Hormiga se coronara campeón de goleo, pero todo cambió ante el Atlas, cuando firmó un triplete decisivo que lo catapultó en la clasificación hasta compartir el título con Joao Pedro y Paulinho. Si el “Otaku del Gol” logra repetir una actuación de ese calibre ante los Zorros, sus opciones de recuperar el liderato crecerán de forma inmediata.

Además, aunque el Atlas inició el Clausura 2026 con una estructura defensiva sólida, la cual fue clave incluso para el empate ante Chivas en pretemporada, el panorama actual es distinto. Los rojinegros son el equipo más goleado dentro de los primeros ocho lugares, con 12 tantos recibidos y una diferencia de goles de -2. Ese desequilibrio defensivo representa una ventana clara para que Armando González pueda explotar su olfato goleador en el duelo más pasional de la ciudad.

Chivas llegará descansado al Tapatío, el Atlas juega esta noche contra Xolos

Mientras el Atlas sí tendrá actividad este miércoles en la doble jornada al recibir a los Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco, Chivas llegará con semana completa de descanso al Clásico Tapatío. El Guadalajara reaparecerá el sábado en su segunda casa para disputar un encuentro que paralizará a toda la ciudad y que, además, representa una oportunidad de revancha tras los resultados recientes que no han favorecido al conjunto rojiblanco.