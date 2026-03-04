En la noche de ayer el Estadio Akron de las Chivas se vistió de gala debido a que recibió el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona en la previa a la Copa del Mundo 2026. Una de las figuras del conjunto blanco era Fernando Hierro quien recibió un reconocimiento por parte de Amaury Vergara. César Huerta, periodista que cubre el día a día del Rebaño Sagrado, reveló que estaba todo bien con el exdirectivo español porque el dueño del conjunto rojiblanco no perdió dinero cuando dejó tirado el proyecto deportivo.

Las últimas horas en el mundo del Rebaño Sagrado fueron importantes no por lo que sucedió contra Toluca, sino por el regreso del exdirectivo y sus declaraciones. “Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación de los Armando, de los Inda, de los Hugo Camberos, etcétera, son chicos que empezamos nosotros hace 3 años hacer trabajos individualizados y que tuvo los ves que van llegando por gota. Eso sí que es algo que invertimos mucho tiempo tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, que entrenase, que el jugador de Verde Valle esté preparado y en eso hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores”, expresó el español.

A pesar de su polémica declaración Fernando Hierro fue recibido por Amaury Vergara como un héroe en Chivas debido a que le dio un reconocimiento en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, César Huerta reveló que eran casi amigos porque el dueño del Guadalajara no perdió dinero con su salida al futbol árabe.

Amaury Vergara feliz con Fernando Hierro. (Foto: IMAGO7)

“Si alguien se está preguntando por qué nosotros estamos tan encabronados con Hierro y Amaury tan contento la respuesta es muy simple. Cuando Fernando Hierro se fue de acá recibió 21 millones el primer año allá en su primera chamba. 13 de sueldo, ese era su sueldo anual, y ocho por aceptar irse para allá. De esos ocho millones de dólares que le tocaron, cinco se lo dio al Guadalajara como pago de cláusula de salida, por romper el contrato que tenía por tres años con opción a dos más. El proyecto total con los españoles era de cinco años y tenía una cláusula de salida por la ruptura del contrato de cinco millones de dólares. Tomó el dinero y se lo entregó a las arcas del Guadalajara. Entonces si Amaury invirtió más o menos eso y no perdió lana”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

El mensaje de Fernando Hierro tras visitar Verde Valle

Previo al Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron, Fernando Hierro estuvo presente en las instalaciones de Chivas y dejó mensaje en redes sociales. “Siempre es especial volver a la que he sentido como mi casa. Cuántos buenos recuerdos”, expresó el exdirectivo español en redes sociales.