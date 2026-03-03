Fernando Hierro es uno de los más grandes futbolistas españoles de toda la historia; sin embargo, también se convirtió en un personaje importante dentro de Chivas gracias al proyecto deportivo que lideró y que sentó las bases de la actualidad rojiblanca.

Pese a que salió de la directiva del Guadalajara por una cuestión llena de polémica, el europeo ha vuelto a expresar su amor por México y por el Rebaño tras una visita a Verde Valle este martes.

A horas de disputar el partido de leyendas en la cancha del Estadio Akron entre figuras del Real Madrid y Barcelona, el exdirector deportivo rojiblanco se dio tiempo de visitar las instalaciones del conjunto rojiblanco y convivir con futbolistas del primer equipo y fuerzas básicas.

“Siempre es especial volver a la que he sentido como mi casa. Cuántos buenos recuerdos”, escribió el exdirector deportivo del Guadalajara en su cuenta de Instagram, acompañado de algunas fotografías de la convivencia de este martes en Verde Valle.

¿Por qué se fue Fernando Hierro de Chivas?

El exjugador del Real Madrid lideró el proyecto deportivo del Guadalajara durante el 2023 y la mitad del 2024, recibiendo una oferta multimillonaria para convertirse en el Director Deportivo del Al-Nassr, propuesta que aceptó, poniendo punto final a su relación con el Rebaño, dejando en su lugar a Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, quienes no pudieron llenar los zapatos del exfutbolista español.

Fernando Hierro estará ligado a México durante toda su vida

Hay que recordar de que durante su estadía en la directiva de Chivas, Fernando Hierro contrajo nupcias con su ahora esposa, Fani Stipkovic, en donde inclusive tuvieron un hijo que nació en Guadalajara, por lo que cuenta con la nacionalidad mexicana.