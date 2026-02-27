Chicharito sigue realizando acciones que están terminando con el cariño que le guardan millones de hinchas de Chivas con opiniones que no comparten muchos aficionados al futbol, por lo que se mantiene en el ojo del huracán.

Hace unas horas, Javier Hernández realizó una convivencia virtual con algunos de sus seguidores en su cuenta de Instagram, en donde se le cuestionó en cuáles equipos se sintió más cómodo, enumerando a varios y dejando en el olvido al Guadalajara, pese a todo el apoyo que recibió en su etapa como rojiblanco.

Ahora, la polémica volvió a aparecer en el entorno debido a que el exdelantero de la escuadra tapatía compartió un nuevo video ironizando sobre la manera en que lo percibe mucha gente, aunque fuera una frase que se popularizó por una película de Batman.

“O mueres siendo héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano”, dice la frase a la que reaccionó el máximo romperredes de la Selección Mexicana.

Explicó su respuesta en la que se olvidó de Chivas

En su cuenta de Instagram, Javier Hernández reapareció para explicar lo que quiso dar a entender, en donde aseguró que el lugar en el que inició es “sagrado”; sin embargo, se mantiene en su postura de evitar decir el nombre de Chivas en todas sus apariciones en redes sociales.