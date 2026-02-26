En el Estadio Nemesio Diez, Chivas tendrá su segunda gran prueba en el Clausura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026. De cara al choque del sábado, destapan que Antonio Mohamed utilizará entre 30 y 40 minutos a Alexis Vega cuando reciba al Guadalajara.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesita terminar de marcar la diferencia ante candidatos al título como sucedió la semana pasada ante Cruz Azul. En la última pelota del partido Ricardo Marín falló en la marca y Charly Rodríguez apareció en el final para anotar el 2-1.

El sábado Toluca, bicampeón del futbol mexicano, reciba a Chivas por la jornada ocho del Clausura 2026 en el Estadio Nemesio Diez. De cara al juego contra el Guadalajara revelan que Antonio Mohamed utilizará a Alexis Vega, quien en su vuelta al Estadio Akron la rompió en la victoria por 3-0 en el Apertura 2025.

Alexis Vega verá acción en Toluca vs. Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Alexis Vega va a reaparecer en el partido de este sábado cuando Toluca reciba al Guadalajara. (…) Lo están esperando en Toluca y en la Selección Mexicana. Tengo entendido tal parece que Alexis no va como titular. La intención es que pueda estar en la banca, que aparezca de 30 a 40 minutos y para la parte complementaria. El que ya esté como alternativa, como opción, es algo para lo que Chivas debe prepararse”, expresó Guadalajara.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Toluca?

El encuentro entre Chivas y Toluca se llevará adelante el próximo sábado 28 de febrero en el Estadio Nemesio Diez a las 17:00 del Centro de México. El encuentro se podrá ver en territorio mexicano por TV Azteca, mientras que en Estados Unidos por VIX+.