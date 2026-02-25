El Clausura 2026 está convirtiéndose en un dolor de cabeza para muchos clubes de la Liga MX debido a las interrupciones a los trabajos de los equipos por los compromisos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, en donde Antonio Mohamed ya explotó contra todo el futbol mexicano.

El Turco no se quedó callado y expresó su inconformidad por la calendarización que se realizó para este semestre en el que los jugadores están disputando muchos partidos en poco tiempo, revelando que algunos de sus futbolistas en Toluca como Marcel Ruiz o Jesús Gallardo han regresado con problemas físicos.

A unas horas del duelo contra Chivas, el estratega argentino fue contundente al lamentar que no se piense en los clubes que integran la Liga MX, por lo que lo ideal habría sido no jugar el Clausura 2026 o terminar el torneo cuando se marchen los seleccionados de cara a la Liguilla.

“Meten partidos a cada rato. Es una locura porque se los llevan 40 días antes y te meten partidos todos los días. Para eso, directamente diría que los equipos no juguemos este torneo y listo. El miércoles juegan con Islandia de vuelta en Querétaro y jugamos el sábado con Chivas.

“Igual te los sacan 40 días antes y ya está, no tendría que haber más partidos. Se fueron a Bolivia y Jesús Gallardo y Marcel Ruiz vinieron arruinados de la cintura. Si van a tener 40 días concentrados, aunque sea este semestre no le hubieses metido tantos partidos amistosos para que puedan estar trabajando con el equipo y lleguen sin tanta carga de partidos al Mundial.

“Es una preparación que están haciendo, lo que pasa es que ni piensan en los equipos. Está bien, cada uno piensa en su culo, eso es así y está bien (…) Lo que no es bueno es la cantidad de partidos que juegan y juegan siempre los mismos”, declaró el Turco en el programa Vamos Show.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.