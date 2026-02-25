Armando González está registrando un año futbolístico magnífico con Chivas al presumir una alta cuota goleadora, por lo que se ha ganado sus llamados a Selección Mexicana, en donde ha comenzado a dejar gratas impresiones, por lo que mucha gente comienza a exigir su presencia en la lista final rumbo al Mundial 2026.

El gran momento que vive la Hormiga ha roto con la rivalidad entre el Guadalajara y el América, al menos así lo demostró Daniel Brailovsky, figura de las Águilas desde la década de los años 80 al asegurar que sería una injusticia si el Vasco no lleva al rojiblanco a la justa mundialista.

El Ruso sabe que hay otros delanteros que están en la carrera por un lugar en el Tricolor, aunque el argentino aseguró que las cualidades que tiene Armando González no la tienen los otros artilleros mexicanos, por lo que es indispensable que esté en la lista final.

“¿Estás dejando afuera a la Hormiga? Es el más centro delantero de todos juntos (…) Claro que sería una injusticia, si no va la Hormiga es una injusticia, al nivel de hoy. La Hormiga es el único con esas características que juega de centro delantero”, declaró la leyenda azulcrema en Fox.

Armando González brilló con gol y asistencia con México

La Hormiga fue titular en el duelo amistoso contra Islandia, en donde brilló al colaborar con una asistencia para Richy Ledezma y minutos después se lució con un gol para seguir presionando a Javier Aguirre de sumarlo a la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

¿Con quiénes compite la Hormiga por un lugar en el Mundial con México?

Armando González está viviendo un gran momento futbolístico, siendo el mejor romperredes mexicano en la Liga MX, por lo que compite con Raúl Jiménez del Fulham, Santiago Giménez del AC Milan y Germán Berterame que se marchó al Inter de Miami de la MLS.