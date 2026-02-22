La Liga BBVA MX Femenil confirmó la suspensión del Clásico Nacional entre Guadalajara y Club América, programado para este sábado 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026. A través de un boletín oficial, el organismo informó que el encuentro será reprogramado con fecha y horario por confirmar.

La decisión se tomó en medio de una jornada de violencia en Jalisco, donde se registraron narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y en distintos municipios del estado, con vehículos y camiones incendiados. La situación generó complicaciones en la movilidad y un operativo de seguridad reforzado en distintos puntos de la ciudad.

Comunicado oficial de la Liga MX Femenil.

De acuerdo con reportes federales, los hechos derivan de un operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el despliegue, se reportaron bloqueos y enfrentamientos no solo en Jalisco, sino también en estados como Michoacán, Colima y Guanajuato.

Ante este contexto y priorizando la seguridad de jugadoras, cuerpos técnicos, aficionados y personal operativo, la Liga determinó posponer el partido más esperado de la jornada. Se espera que en las próximas horas se informe la nueva fecha para la disputa del Clásico Nacional Femenil.