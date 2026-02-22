La derrota de Chivas ante Cruz Azul trajo mucha repercusión, no sólo por tratarse de la primera caída del Rebaño en el Clausura 2026 y de haberse visto un gran encuentro de futbol, sino también por la rivalidad que traen ambos equipos y también los cuerpos técnicos encabezados por Gabriel Milito y Nicolás Larcamón. La última Liguilla dejó los ánimos calientes, pues se dieron fuertes encontronazos entre las bancas.

En esta oportunidad, desde la transmisión de TUDN revelaron que hubo una bronca que casi termina a los golpes con los cuerpos técnicos en los pasillos del Estadio Cuauhtémoc, situación que fue desmentida por el propio Milito en conferencia de prensa posterior al partido.

Consultado sobre esta situación, el entrenador rojiblanco fue tajante: “En la previa no pasó nada. No sé a qué viene la pregunta. Venimos a jugar, a competir y a luchar como se debe. No hubo ninguna diferencia en relación a otros juegos”, desmintió Milito más allá de que en las bancas también se vivió el partido como una final.

El enojo de Gabriel Milito con un periodista

También en esa conferencia de prensa, Gabriel Milito protagonizó un momento tenso en conferencia de prensa cuando insólitamente fue consultado sobre si la derrota ante la Máquina Cementera podía significar el derrumbe de la temporada para el conjunto rojiblanco.

El entrenador argentino respondió con evidente molestia y fue tajante: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota? ¿A qué jugador se le pasa por la cabeza? Somos los primeros en saber el recorrido. No abandonaremos nunca, hay que insistir. Es una pregunta sin sentido”, afirmó.