La racha de las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2026 llegó a su fin en lo que fue la visita a Cruz Azul por la Jornada 7. El Rebaño cayó por 2-1 ante la Máquina Cementera en el Estadio Cuauhtémoc y si bien el equipo no mostró un mal funcionamiento, la afición advirtió cierto margen de mejora, principalmente en la posición de Fernando González.

El “Oso” había comenzado el torneo en la banca, ya que el doble pivote estuvo conformado originalmente por Omar Govea y Brian Gutiérrez. Sin embargo, para el Clásico Nacional, Gabriel Milito le devolvió la titularidad a Fernando González en el lugar que ocupaba el flamante fichaje rojiblanco. Ante Cruz Azul, se repitió el mismo once pero sin el mismo funcionamiento.

En la primera mitad, la Máquina Cementera mostró una leve superioridad sobre el Rebaño, en parte por la intensidad y la dinámica de mediocampistas como Agustín Palavecino, José Paradela, Charly Rodríguez y Jeremy Márquez. El Oso falló algunos pases evitables en salida de balón y no pudo aportar la cuota de recuperación que mostró en otros días.

Quizás por la amonestación que traía Omar Govea, Milito decidió quitar al ex Rayados del campo y mantuvo al Oso González junto a Brian Gutiérrez, completando los 90 minutos pero sin dejar buenas sensaciones, razón por la cual recibió numerosos cuestionamientos en redes sociales por parte de la afición rojiblanca.

Los números de Fernando González vs. Cruz Azul