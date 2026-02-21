En el amplio universo de futbolistas que pasan por las Fuerzas Básicas del Guadalajara, hay historias que quedan fuera del radar mediático, pero que no dejan de ser llamativas. Una de ellas es la de Nicholas Ontiveros, mediocampista mexicoamericano que tuvo paso por la cantera rojiblanca y que incluso vivió una experiencia internacional con el Bayern Múnich antes de continuar su carrera en la frontera.

Nacido en Los Ángeles, California, Ontiveros se formó en las categorías juveniles de Chivas de Guadalajara, donde integró el equipo Sub-17 durante el Clausura 2025. En aquel torneo sumó minutos en cuatro partidos, desempeñándose como mediocampista central, una posición en la que se destacó por su dinámica y capacidad para distribuir el balón. Aunque no logró consolidarse como uno de los nombres más fuertes de su generación, sí dejó destellos interesantes dentro de un plantel competitivo.

Uno de los puntos más llamativos en su joven trayectoria fue su participación en el programa World Squad del FC Bayern Múnich en 2023, una iniciativa que reúne a talentos juveniles de distintas partes del mundo. Esa experiencia europea le permitió medirse en un entorno de alta exigencia y sumar roce internacional en una etapa formativa clave.

Tras su etapa en Verde Valle, Ontiveros continuó su desarrollo en la categoría Sub-19 de FC Juárez, donde actualmente milita. En el presente ciclo ha tenido participación en el equipo juvenil, todavía en proceso de consolidación y adaptación, buscando abrirse camino hacia el primer equipo.

En su proceso formativo también coincidió brevemente con Sergio Pinto, ex entrenador de la Sub-19 rojiblanca y hoy integrante de la estructura de Cruz Azul. Aunque su nombre no fue de los más mediáticos en la cantera tapatía, el recorrido de Ontiveros refleja uno de los tantos caminos que toman los jóvenes surgidos de Chivas: formación en casa, experiencias internacionales y la búsqueda constante de una oportunidad en el futbol profesional.