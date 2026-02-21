Chivas es uno de los equipos más populares de México y, gracias al gran momento deportivo que atraviesa, las aglomeraciones para verlos en su hotel de concentración en cada ciudad que visitan son cada vez más grandes. Sin embargo, esta cercanía con la afición también obliga a reforzar los protocolos de seguridad, algo que recientemente generó una polémica entre creadores de contenido y seguidores rojiblancos.

Un creador de contenido sobre el Guadalajara, conocido como Nacho, generó controversia al mostrar que, dentro del hotel de concentración donde Chivas se hospedó en Puebla para el partido contra Cruz Azul, intentó grabar a los jugadores y fue detenido por el equipo de seguridad. Según su versión, le prohibieron hacerlo bajo la advertencia de que, si continuaba, pedirían a los jugadores no salir a firmar autógrafos.

El citado creador de contenido se sintió agredido y acusó de prepotencia al personal de seguridad, mencionando: “¿Ya se sienten campeones? Seguridad de Chivas prohíbe grabar”, además de señalar que su esposa se asustó por la llamada de atención. Sin embargo, las reacciones de otros aficionados y creadores de contenido le hicieron ver que la situación tenía otra lectura.

El problema no fue grabar a los jugadores afuera del hotel, sino hacerlo directamente en el interior, donde existen reglas más estrictas por temas de privacidad y logística del equipo. Además, no se le prohibió pedir autógrafos, sino únicamente grabar, pues en muchas ocasiones estos videos se sacan de contexto para generar polémicas sin fundamento. Por lo tanto, todo apunta a que se trató de un malentendido amplificado para generar vistas y engagement.

Chivas sí convivió con los aficionados en su hotel de Puebla y subieron varias fotos del momento

Como ya es costumbre, los jugadores de Chivas se dieron un tiempo para convivir y firmar autógrafos a los aficionados de la ciudad que visitan, y Puebla no fue la excepción. En varias fotos y videos publicados por el propio club se puede ver que, guardando las medidas de seguridad, los jugadores convivieron en un momento muy emotivo con los seguidores rojiblancos, quienes muy probablemente estarán presentes en el Estadio Cuauhtémoc este sábado.