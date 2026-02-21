Desde el Apertura 2025, Chivas se ha consolidado como uno de los equipos que mejor juega en el fútbol mexicano, algo que se ha mantenido desde el inicio del Clausura 2026. Este buen momento hizo que el Guadalajara fuera favorito en sus primeros seis partidos del torneo, incluso en el Clásico Nacional, pero esa tendencia cambió de forma inesperada para su duelo ante Cruz Azul.

Plataformas especializadas en análisis de partidos como Besoccer, así como las casas de apuestas más importantes del país, colocan a Cruz Azul como amplio favorito, con aproximadamente un 56% de probabilidades de triunfo celeste, 22% de empate y apenas 20% de victoria rojiblanca. Un dato que sorprende considerando que es el Rebaño Sagrado el que llega como líder del torneo, invicto y con seis triunfos consecutivos.

Cruz Azul es favorito esta noche.

Esta predicción desfavorable para Chivas se debe principalmente a dos factores. El primero es la supuesta localía de Cruz Azul, un elemento que suele influir en la planificación de los partidos, aunque en este caso la Máquina sea local solo de forma administrativa y también haya tenido que viajar de la Ciudad de México a Puebla para el encuentro.

El segundo factor, y el más importante, es el historial reciente entre ambos equipos, pues en los últimos seis enfrentamientos se registran cinco victorias de Cruz Azul y solo un empate. Para encontrar el último triunfo de Chivas hay que remontarse al Apertura 2023, una racha que este tipo de plataformas toman muy en cuenta al momento de proyectar resultados.

El análisis táctico de Cruz Azul y Chivas le da la ventaja al Guadalajara esta noche

Sin embargo, si en lugar de predecir el resultado se comparan las fortalezas y debilidades de ambos equipos, el Guadalajara llega en un mucho mejor momento deportivo, con métricas ofensivas superiores a las de Cruz Azul, tal como demostramos en el análisis táctico de Rebaño Pasión. En defensa, ambos presentan características distintas y más equilibradas, aunque aun así Chivas parece tener una ligera ventaja en funcionamiento colectivo, por lo que el favoritismo estadístico podría no reflejar lo que se vea en la cancha.