Chivas blindó recientemente a Armando González con una renovación de contrato que incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de euros para equipos europeos, una cifra elevada que busca evitar que la actual joya rojiblanca salga fácilmente sin negociación. Este movimiento confirma el enorme potencial que le ven en el club, no solo en el presente, sino también como uno de los activos más valiosos a futuro.

La tarde de este jueves, último día del mercado en Rusia, el periodista Jesús Bernal reveló que el CSKA de Moscú presentó una oferta multimillonaria por La Hormiga, que incluía el pago de su cláusula y un salario que “le habría resuelto la vida”, en sus propias palabras, al canterano a sus apenas 22 años. Sin embargo, González habría rechazado la propuesta, consciente de que la liga rusa no representaba la mejor opción para su desarrollo.

Todo indica que esta no será la única oferta que Chivas recibirá en los próximos meses, ya que el periodista Diego Yvey de ESPN reportó que tres clubes europeos más están sondeando al delantero rojiblanco. Entre ellos destaca el FC Barcelona, además del Celtic de Escocia y el West Ham de la Premier League, tres equipos con historia y contextos distintos que podrían aportar ventajas clave a la formación del joven atacante.

Si bien el propio Yvey aclaró que por ahora se trata solo de sondeos y que su futuro se definirá hasta el verano, especialmente dependiendo de si la Hormiga asiste al Mundial y de su desempeño, queda claro que el potencial de Armando González ya está trascendiendo fronteras, por lo que todo apunta a que, más temprano que tarde, el delantero rojiblanco dará el salto a una liga de mayor competencia.

Chivas podría dejar ir a Armando González por un precio más barato que su cláusula de rescisión

Actualmente, la cláusula de rescisión de Armando González es de 15 millones de euros para equipos europeos y de 18 millones para otras ligas, como la mexicana o la brasileña. No obstante, este no necesariamente sería el precio final, ya que Chivas podría aceptar una oferta menor si cumple con ciertas condiciones, como quedarse con un porcentaje de una futura venta, lo que le permitiría maximizar su beneficio a largo plazo.