Por si había alguna duda, ser bueno en Chivas significa que los equipos europeos volteen a ver a los jugadores como sucedió en las últimas horas con Armando González, quien acaba de rechazar a CSKA de Moscú. Por otro lado, la decisión que tomó la Hormiga no es casualidad debido a que se sabía muy bien que él iba a aceptar ofertas desde el Viejo Continente recién en el mercado de verano ya que aspira a jugar la Copa del Mundo 2026.

No es casualidad que al Rebaño Sagrado le iban a llegar equipos interesados por jugadores que Gabriel Milito pulió partido a partido. Especialmente con aquellos que marcan la diferencia en cada partido como la Hormiga, quien fue campeón de goleo en el Apertura 2025.

Por esta razón no es casualidad que a Chivas le llegó una oferta millonaria de CSKA Moscú para fichar a Armando González. Sin embargo, según lo informado por Jesús Bernal, el atacante del Guadalajara decidió rechazar la oportunidad de salir en este mercado de pases a pesar de los 20 millones dólares que ofrecieron por él.

Armando González rechazó a CSKA Moscú. (Foto: IMAGO7)

¿Por qué Armando González rechazó la oferta de CSKA Moscú?

El principal motivo por el que la Hormiga González decidió rechazar la oferta de CSKA Moscú es porque pelea por jugar la Copa del Mundo 2026. De todas maneras, tras el Clausura 2026 el atacante del Guadalajara estará dispuesto a escuchar ofertas para llegar al Viejo Continente.

“El jugador ha decidido que el próximo mercado de pases, no se va. Le pueden llegar ofertas, pero es una decisión tomada por el futbolista, su familia y la agencia que lo representa. La Hormiga quiere quedarse seis meses sí o sí en el Guadalajara, más allá de su agradecimiento con el club, esto tiene que ver con la posibilidad de ir al Mundial“, reportó César Merlo en diciembre del 2025.