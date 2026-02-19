El lleno total para el duelo entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc no es un simple dato de taquilla: es la prueba del momento que vive el Rebaño en el Clausura 2026. Las 47.704 localidades disponibles se agotaron tres días antes del partido del sábado, un fenómeno que no se explica únicamente por la magnitud del rival, sino por el impulso deportivo que arrastra el Guadalajara tras su gran arranque de torneo.

La comparación con los números recientes de Cruz Azul en el mismo escenario expone con claridad el contraste. En sus primeros tres encuentros como local en el actual certamen, La Máquina registró 7.500 aficionados ante Atlas, 15.000 contra Puebla y 16.419 frente a Tigres. En total, 39,378 personas en tres partidos, con un promedio de apenas 13.100 por juego. Chivas, en cambio, convocará a más aficionados en una sola noche que los que Cruz Azul reunió en esos tres compromisos combinados.

El dato toma todavía más fuerza si se amplía la mirada: incluso Puebla acumuló 45,739 asistentes en sus primeros tres partidos del torneo, superando también lo que consiguió Cruz Azul en ese mismo lapso. Es decir, el Estadio responde cuando hay un equipo que genera expectativa, y en este momento ese equipo es el Guadalajara.

El contexto inmediato también ayuda a dimensionarlo. Un día antes del choque entre Cruz Azul y Chivas, Puebla y América jugarán en el mismo Cuauhtémoc, y hasta ahora todavía hay boletos disponibles para ese encuentro, con promedios que rondan entre 21 y 22 mil asistentes por partido.

Cruz Azul aumentó el precio de los boletos para recibir a Chivas

A ese contexto también se suma un factor económico: la directiva de Cruz Azul elevó el precio de los boletos para este partido ante Chivas. Las entradas oscilaron entre 400 y 750 pesos, lo que representó un incremento cercano al 25% respecto al duelo anterior frente a Tigres y más del doble en comparación con otros juegos del torneo. Es decir, aun con costos más altos de lo habitual, la presencia del Rebaño provocó que el Cuauhtémoc agotara sus localidades con varios días de anticipación.