El gran momento que vive Chivas en el Clausura 2026 ha puesto a varios de sus jugadores en el radar de Javier Aguirre, quien busca definir su base rumbo al Mundial de 2026. Con varios rojiblancos ilusionados con ganarse un lugar en el Tri, todo apunta a que el próximo llamado podría tener una presencia histórica del Guadalajara, con hasta 10 futbolistas convocados.

Durante el programa La Última Palabra de Fox Sports se filtró la lista de jugadores del Rebaño Sagrado que están en la mira del Vasco para el partido contra Islandia del próximo 25 de febrero en Querétaro. Al no ser Fecha FIFA, la Selección Mexicana se formará principalmente con futbolistas de la Liga MX, razón por la que Chivas aportaría una base muy amplia al combinado nacional.

Según LUP, los llamados serían Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda. Prácticamente todo el cuadro titular del Guadalajara, con algunas excepciones como Daniel Aguirre, José Castillo y Omar Govea, que también han tenido un buen rendimiento en el torneo.

En caso de que Luis Romo no sea convocado debido a la lesión sufrida ante Mazatlán, no se descarta que otro rojiblanco ocupe su lugar, con Omar Govea como una opción natural en el medio campo o José Castillo como alternativa en la defensa, ambos piezas sólidas en el esquema de Gabriel Milito.

Efraín Álvarez regresaría a una convocatoria de Javier Aguirre, era habitual en Selección

Uno de los nombres que más ilusiona a la afición es el de Efraín Álvarez, quien volvería a una convocatoria de la Selección Mexicana tras haber sido habitual cuando militaba en Xolos. Con el gran nivel que ha mostrado en Chivas, muchos pedían su regreso al Tri, y este amistoso podría marcar el inicio de una nueva etapa para el 10 rojiblanco con el combinado nacional.