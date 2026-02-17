El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y la expectativa sobre la Selección Mexicana es enorme, pero hay un tema que preocupa seriamente a los equipos de la Liga MX, en especial a Chivas: la posibilidad de perder a sus jugadores convocados justo durante la Liguilla del Clausura 2026, el momento más importante del torneo.

En el caso del Guadalajara, la situación podría ser especialmente delicada, pues Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González tienen altas probabilidades de ser llamados por Javier Aguirre. Esto dejaría a Gabriel Milito sin al menos cuatro titulares indiscutibles en plena Fiesta Grande, por lo que la gran duda de la afición rojiblanca es si el club puede negarse a prestar a sus futbolistas al no tratarse de una Fecha FIFA.

El propio Javier Aguirre aclaró esta situación recientemente, explicando que la convocatoria de la Selección no se dará dentro de una ventana oficial de la FIFA, ya que el máximo organismo obliga a dar 10 días de descanso tras el final de la temporada. Sin embargo, el estratega también reveló que los dueños de los equipos mexicanos aceptaron por escrito ceder a sus jugadores, incluso en este periodo crítico del calendario.

El Vasco también reconoció que siempre existe la posibilidad de que algún club decida no prestar a sus futbolistas a última hora, pero dejó claro que el acuerdo firmado con los propietarios de los equipos, incluyendo a Amaury Vergara, compromete a las instituciones a ceder a sus jugadores, incluso durante la Liguilla.

Amaury Vergara aceptó apoyar incondicionalmente a la Selección y no negará a los jugadores

Para reforzar esta postura, Aguirre confesó que Amaury Vergara aceptó prestar a los jugadores de Chivas durante la Liguilla con la esperanza de que la Selección Mexicana tenga un buen papel en el Mundial. Incluso, el estratega reveló que le advirtió que el Guadalajara sería el equipo más perjudicado al no poder cubrir esas bajas con extranjeros, a lo que el dueño rojiblanco habría respondido: “No te preocupes, Javier. Adelante”.