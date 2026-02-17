Chivas se enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura 2026 en uno de los partidos más esperados del torneo, pero también en un duelo que representa una cuenta pendiente para Gabriel Milito y su equipo. En el torneo pasado, la Máquina fue uno de los rivales que más se le complicó al Guadalajara, derrotándolo en fase regular y eliminándolo en la Liguilla, a pesar de que el Rebaño tuvo todo para avanzar a semifinales.

Y no solo el estratega argentino tiene asuntos por resolver ante los celestes, pues Armando González también carga con una deuda personal contra Cruz Azul. La Máquina es uno de los pocos equipos de la Liga MX a los que la Hormiga no ha podido marcarles, enfrentándolos en tres ocasiones con saldo de un empate y dos derrotas para el Guadalajara.

Incluso, la falta de gol del delantero rojiblanco no ha sido por bajo rendimiento, ya que en la Jornada 7 del torneo pasado tuvo oportunidades claras que fueron frustradas por las intervenciones del arquero Kevin Mier. Por ello, todo indica que este sábado buscará romper esa racha negativa y anotarle por primera vez a la Máquina.

El duelo de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, con el 1 y 2 de la Tabla General enfrentándose, es sin duda el más atractivo de la Jornada. Ambos técnicos han anticipado un partido muy emocionante, por lo que solo queda esperar para ver si el Rebaño rompe su mala racha ante Cruz Azul y si Armando González suma a los celestes a su lista personal de víctimas.

Solo seis equipos de la Liga MX no han recibido gol de Armando González

Armando González apenas está en su segundo torneo como titular indiscutible, por lo que aún ha tenido pocas oportunidades contra algunos rivales. Sin embargo, en este tiempo ya le ha anotado a 11 de los 17 equipos de la Liga MX, y solo le faltan Puebla, Santos, León, Toluca, Tigres y Cruz Azul, por lo que el partido del sábado representa una oportunidad ideal para seguir ampliando su impacto goleador en el fútbol mexicano.