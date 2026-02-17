Chivas sigue viviendo un gran momento en el Clausura 2026, luego de disputar ya seis jornadas que representan prácticamente un tercio de la fase regular. Sin embargo, los próximos partidos traerán algunos de los rivales más complicados de la Liga MX, comenzando con Cruz Azul, un equipo que cabe recordar dejó al Guadalajara fuera de la Liguilla el torneo pasado.

Independientemente del resultado ante La Máquina, todo parece indicar que el Guadalajara perderá a varios jugadores una vez terminado el encuentro, pues serían llamados a la Selección Mexicana para el partido contra Islandia del próximo miércoles. Esto provocará que Gabriel Milito no pueda contar con ellos durante media semana de preparación antes del duelo ante Toluca en la Jornada 8.

Brian Gutierrez fue convocado a Selección en enero.

Al no tratarse de una Fecha FIFA, es muy probable que Javier Aguirre vuelva a llamar a un gran número de elementos rojiblancos. Si hace una convocatoria similar a la de la vez pasada, Milito tendría que entrenar sin Armando González, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Diego Campillo, quien ocuparía el lugar de Luis Romo también en la lista del Tri.

Esto obligará al cuerpo técnico y médico del Guadalajara a tomar cartas en el asunto, pues hay varios jugadores que prácticamente han disputado todos los minutos posibles en el torneo, además de participar en las convocatorias de Javier Aguirre. Una sobrecarga que pudo haberle pasado factura a Luis Romo y que deberán evitar que se repita, no solo para no perder piezas clave en el excelente momento del equipo, sino también para no cortar las aspiraciones mundialistas de quienes tienen posibilidades de ir.

Diego Campillo se suma a los jugadores que pueden ganarse un lugar en el Mundial

Si bien luce complicado por los pocos meses que faltan para el Mundial 2026 y porque prácticamente no ha estado presente durante el actual ciclo mundialista, no se puede descartar que Diego Campillo reciba un llamado de último minuto al Tri. Su actuación contra el América demostró el talento que tiene para defender, sumar en la creación de juego e incluso en jugadas a balón parado, siendo clave para el gol de Armando González que significó la victoria. Por ello, no sería extraño que Javier Aguirre decida contar con su talento y tomarlo en cuenta para la justa mundialista.