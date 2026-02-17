Mientras Chivas trabaja con tranquilidad tras superar a América, en el Guadalajara comenzó a surgir el rumor de que Gabriel Milito saldría de México para ser presidente de Independiente de Argentina. La realidad es que esta información surgió de una página de aficionados del equipo argentino y que el técnico no se mueve del Rebaño Sagrado.

Da la sensación que la victoria del conjunto rojiblanco en el Estadio Akron ante el conjunto azulcrema dejó a varios heridos. Por esta razón aparece la policía de la felicidad que viene a juzgar porque se celebró quedarse con el Clásico Nacional o que vienen a restarle mérito a la victoria por no haber goleado.

Por otro lado, mientras Chivas se alista para enfrentar con seriedad a Cruz Azul, su primer gran rival del Clausura 2026, surge llamativamente un rumor de que el Gabriel Milito saldría para ser presidente de Independiente de Argentina. Sin embargo, para tranquilidad de toda la afición rojiblanca, esta información surgió, como decíamos, de una página de aficionados del conjunto sudamericano.

Ponen a Gabriel Milito como futuro presidente de Independiente. (Foto: IMAGO7)

A su vez, en la noche de ayer, César Huerta dio a conocer que uno de los motivos por los que se reunieron en Verde Valle fue para respaldar el proyecto. A su vez, reveló que en la directiva del Guadalajara se aseguraron que el entrenador argentino no tire un proyecto por la borda por una interesante. “‘Gago hay uno solo’”, expresó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Gabriel Milito dejó claro que no saldrá de Chivas

Como se sabe, Gabriel Milito llegó poco meses después de la abrupta salida de Fernando Gago y que en conferencia de prensa señaló que mientras esté en Chivas no escucharía otra oferta. Con Javier Mier a su lado, el técnico argentino puso como ejemplo su carrera al señalar como se había comportado.

“Yo estoy acá para cumplir mi contrato y de ser posible y si todo va como soñamos, extenderlo, así lo marca mi historia como entrenador, mientras trabajo me centro y agradezco día a día a quienes me elegieron por la oportunidad, por lo tanto respeto las decisiones de todo el mundo pero de la misma manera que a mí no me gustaría mientras que yo esté en funciones que Javier Mier o la institución busquen a otro entrenador mientras yo esté trabajando, yo jamás escucharé a un club, jamás escucharé a un club mientras pertenezca a Chivas, lo hice así en mi anterior club el Atlético Mineiro, lo hice así en mis anteriores equipos y esta vez no será diferente, será exactamente igual”, respondió el argentino en mayo del 2025.