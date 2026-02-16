El Club Deportivo Guadalajara atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura 2026, al mantenerse como líderes invictos con seis victorias consecutivas, siendo la más importante la que consiguieron en el Clásico Nacional frente al América, lo que confirmó el buen funcionamiento del equipo y elevó el ánimo de la afición rojiblanca.

No obstante, a pesar del gran paso, en Chivas existe mesura y la prioridad es mantener el enfoque semana a semana de cara a la recta final de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que tras la victoria frente al conjunto de las Águilas en la cancha del Estadio Akron, el propietario del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, sostuvo un encuentro con Gabriel Milito, a la que también también asistieron Alejandro Manzo y Javier Mier, quienes forman parte de la directiva y la foto fue compartida por la misma institución.

“Unidos, que esto sigue”, fue el mensaje que acompañó la publicación, pero no se ofrecieron mayores detalles sobre los temas que se trataron durante la reunión ni el motivo específico del encuentro.

¿Qué viene para Chivas tras vencer al América en el Clásico Nacional?

Este lunes, luego de vencer al América en el Clásico Nacional, el Club Deportivo Guadalajara inició con su preparación para el partido ante Cruz Azul, correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por ViX y TUDN.