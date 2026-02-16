El gran momento delClub Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 podría traer consecuencias importantes rumbo a la Liguilla, ya que se espera que Javier Aguirre convoque a varios jugadores rojiblancos para los compromisos de mayo, situación que dejaría a Gabriel Milito con ausencias clave en la fase final del certamen.

Ante este escenario, David Faitelson escribió en su cuenta de X que, si él fuera Amaury Vergara, comenzaría por advertirle al técnico de la Selección Mexicana que no desmantele a Chivas.

“Yo si fuera Amaury Vergara empezaba por advertirle a Javier Aguirre que no desmantele a este Chivas en la liguilla… Pregunta: ¿No es mejor que jueguen la liguilla a tope a que estén concentrados entrenando y jugando al “FIFA” en el Centro de Alto Rendimiento?”.

Nombres como Raúl “Tala” Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González aparecen en el radar del “Vasco” Aguirre, por lo que desarmaría al Rebaño Sagrado justo en el momento más importante de la campaña.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara sigue en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026 tras alcanzar las 18 unidades, producto de seis victorias, la última de ellas conseguida el fin de semana pasado ante el América en una edición más del Clásico Nacional.

Ahora se preparan para medirse a Cruz Azul, quien marcha en el segundo lugar de la tabla de clasificación con 13 puntos, así que pase lo que pase en la Fecha 7, el equipo de Gabriel Milito seguirá en lo más alto.