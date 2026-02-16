El Club Deportivo Guadalajara Femenil buscará regresar a la senda de la victoria cuando se enfrente en la cancha del Estadio Akron al Atlas Femenil, en una edición más del Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil.

Las pupilas de Antonio Contreras vienen de perder 1-0 ante Pumas Femenil en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, mientras que las Rojinegras también cayeron 2-1 en su compromiso contra Puebla Femenil.

En estos momentos, Chivas Femenil se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. Por su parte, Atlas Femenil es décimo cuarto con apenas cinco unidades, consecuencia de un triunfo, dos igualadas y cinco descalabros.

Sigue aquí las acciones del Clásico Tapatío Femenil

El Clásico Tapatío está disputado

Minuto 24: El partido en el Estadio Akron se encuentra disputado en el mediocampo.

CHIVAS COMIENZA A TOMAR EL CONTROL

Minuto 12: Chivas Femenil comienza a generar peligro en el área del Atlas Femenil. El Guadalajara tuvo la oportunidad de empatar el marcador por la vía de un tiro libro indirecto, pero no lo concretaron.

¡GOOOL DEL ATLAS

Minuto 1: Goool de las Rojinegras del Atlas por conducto de Brenda Ceren.

¡ARRANCÓ EL CLÁSICO TAPATÍO FEMENIL!

La árbitra central pita el inicio del partido entre Chivas Femenil y Atlas Femenil. Las de Antonio Contreras buscará regresar a la senda del triunfo.

¡ALINEACIÓN DE ATLAS FEMENIL!

Con este once titular, Atlas Femenil se medirá a nuestras Chivas Femenil.

¡ALINEACIÓN DE CHIVAS FEMENIL!

Esta es la alineación que presenta Antonio Contreras para enfrentar a las Rojinegras del Atlas.

¡LLEGARON LAS CHIVAS AL AKRON”

Así llegó el equipo de Antonio Contreras al Estadio Akron para su partido ante Atlas Femenil.