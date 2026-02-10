El Club Deportivo Guadalajara buscará retomar el buen paso en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cuando se enfrente al Atlas en partido correspondiente a la Fecha 9.

Y es que el equipo de Antonio Contreras perdió el invicto en la campaña de la categoría rosa del futbol mexicano tras perder por la mínima ante Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Mientras tanto, el conjunto de Juan Alfaro perdió 2-1 en la Jornada 8 contra el Puebla, por lo que llegan urgidos de puntos para escalar posiciones en la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se ubica en la tercera posición de la clasificación con 19 unidades, producto de seis victorias, un empate y una derrota. Por su parte, las “Rojinegras” están en el décimo cuarto escalón con apenas 5 puntos, consecuencia de un triunfo, dos igualadas y cinco derrotas.

¿Cuándo y dónde juega Chivas Femenil contra Atlas Femenil por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Atlas, correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero en el Estadio Akron, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Clásico Tapatío Femenil?

Cabe mencionar que el encuentro entre Chivas Femenil y Atlas, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 se podrá ver EN VIVO en Tubi, Foxone y Amazon Prime.