Se acabó el invicto para Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026 tras perder este lunes ante Pumas, en partido correspondiente a la Jornada 8, disputado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El primer tiempo fue dominado por el conjunto capitalino, quien generó constantemente llegas de peligro en el área de Blanca Félix, aunque solo pudieron hacer daño una vez.

Dicho tanto llegó al minuto 25 por conducto de Montserrat Hernández, quien hizo valer la ley del ex con un golazo de larga distancia, donde Blanca Félix fue una espectadora más.

¿En qué lugar se ubica Chivas Femenil tras perder ante Pumas?

Si bien, faltan algunos compromisos por jugarse de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general con 19 unidades, producto de seis victorias, un empate y una derrota.

Cabe mencionar que el próximo encuentro de Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026 será ante las Rojinegras del Atlas, como parte de la Jornada 9, a celebrarse el lunes 16 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.