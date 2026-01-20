Después de sumar su segundo triunfo en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil frentea Santos Laguna, el Club Deportivo Guadalajara ya se enfoca en su siguiente compromiso que será Querétaro Femenil, como parte de la Fecha 4.

El equipo de Antonio Contreras ha tenido un buen comienzo en el certamen, y esta buena racha buscarán ampliar aprovechando la paternidad que tienen contra Querétaro Femenil.

Chivas Femenil y Querétaro se han enfrentado en 20 ocasiones con saldo positivo para las nuestras, con 12 triunfos, siete empates y solo un descalabro.Incluso, jugando como local, el Club Deportivo Guadalajara tiene un paso perfecto con siete victorias, dos empates y solo una derrota.

Chivas buscará vencer al Querétaro.

De hecho, la goleada más abultada la tiene Chivas Femenil cuando golearon 6-2 a Querétaro Femenil en el Torneo Apertura 2017, siendo Arlett Tovar, Brenda Viramontes, Miriam García, Norma Palafox y Tania Morales en 2 ocasiones, las anotadoras de dicho compromiso.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas Femenil y Querétaro Femenil

El partido entre Chivas Femenil y Querétaro Femenil, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este miércoles 21 de enero en la cancha del Estadio Akron, a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Amazon Prime, FOXOne y Tubi.