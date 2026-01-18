Chivas Femenil volvió a tener acción este domingo en la Liga MX y superó a Santos Laguna por 1-0 en el Estadio Jalisco. Sin embargo, las rojiblancas verán acción entre semana ante Querétaro, por lo que repasamos dónde, cuánto y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de las Chingonas.

El equipo de Antonio Contreras necesitaba sumar nuevamente esta tarde debido a que el Guadalajara venía de empatar sin goles contra Cruz Azul. El objetivo se cumplió debido a que Adriana Iturbide anotó 1-0 para la victoria del Rebaño Sagrado ante las Guerreras.

Tras superar a Santos Laguna, Chivas Femenil se ubica en el sexto lugar de la tabla general de posiciones con siete unidades tras dos victorias y un empate. De momento se ubican a dos puntos de Toluca y Rayados de Monterrey.

Chivas Femenil viene de superar a Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Querétaro por el Clausura 2026?

El partido por la jornada 4 del Clausura 2026 entre Chivas Femenil y Querétaro se enfrentan este miércoles 21 de enero en el Estadio Jalisco. El partido está pactado a las 19:06 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

Al igual que el último partido Chivas vs. Querétaro será transmitido en México por la señal de Amazon Prime o Fox en Tubi. Cabe destacar que obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con las chingonas.