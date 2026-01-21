Chivas Femenil sigue sumando y sumando puntos; sin embargo, el rendimiento está muy lejos de ser el que la afición rojiblanca desea observar en la escuadra tapatía, aunque le alcanzó para consumar un nuevo triunfo en el Clausura 2026 ahora frente al Querétaro.

El Guadalajara volvió a la cancha del Estadio Akron, en donde el entrenador Antonio Contreras mandó a su cuadro estelar al terreno de juego, en donde la mayoría de las acciones se suscitaron en el centro del campo, con pocas acciones en las porterías.

Sin embargo, el Rebaño Femenil logró abrir el marcador al minuto 37 de juego cuando Jasmine Casarez puso un pase filtrado para la llegada de Denise Castro, quien controló y sacó un zurdazo que se incrustó en la portería emplumada.

Para la parte complementaria, Édgar Mejía, entrenador de Querétaro, decidió adelantar líneas para poner en predicamentos a las tapatías, dominando las acciones y comenzando a meter pelotazos al área rojiblanca, aunque con poca creatividad a la ofensiva.

La jugada más clara para el chiverío femenil se suscitó cerca del minuto 65 cuando Gaby Valenzuela se volcó al ataque en un contragolpe a velocidad, pero su disparo fue desviado por la cancerbera española Marta Alemany.

Ya en tiempo de compensación, Alicia Cervantes realizó un desborde hasta línea de meta y mandó un trazo preciso al corazón del área chica que quedó a merced de Adriana Iturbide para mandar la redonda al fondo de la portería.

