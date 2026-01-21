Chivas Femenil sigue cosechando puntos en este Clausura 2026 tras conseguir un importante triunfo frente al Querétaro en la cancha del Estadio Akron, por lo que se catapultaron a la parte alta de la tabla de posiciones.

El Guadalajara se mantiene invicto en el torneo al registrar su tercer triunfo y un empate en este arranque de campeonato, por lo que las dirigidas por Antonio Contreras están peleando palmo a palmo por el liderato del torneo mexicano.

Sin embargo, la falta de contundencia se está convirtiendo en el dolor de cabeza del chiverío femenil, por lo que la diferencia de goles no le está favoreciendo a las tapatías en comparación con otras escuadras.

Así va Chivas Femenil en el Clausura 2026