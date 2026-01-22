Chivas Femenil sigue cosechando triunfos en el Clausura 2026, resultados que las mantienen entre los mejores clubes de toda la Liga MX; sin embargo, dentro del Guadalajara se estaría suscitando una situación nunca antes vista con Alicia Cervantes que preocupa a la afición.

La Depredadora llegó como refuerzo al Rebaño de cara al Apertura 2020, en donde rápidamente demostró su talento para hacer goles, lo que la ha convertido en una leyenda viviente de la institución rojiblanca al sumar un total de 156 goles con las rojiblancas.

Sin embargo, en este Clausura 2026, Licha ha arrancado con la pólvora mojada debido a que no ha podido retratarse en el marcador en ninguno de los cuatro juegos que ha disputado el chiverío femenil en el torneo, pese a que ha participado en 350 de los 360 minutos que se han disputado en el semestre.

El peor arranque goleador de Alicia Cervantes con el Guadalajara lo había registrado en el Apertura 2022 y Apertura 2023, en donde en ambos torneos se estrenó hasta la jornada 3, racha que ha quedado muy por detrás con lo registrado en este torneo, el cual se convirtió en el peor arranque de la artillera tapatía.

¿Por qué ha bajado la cuota goleadora de Alicia Cervantes?

Es evidente que Licha está registrando una baja de juego, ya que sigue encontrando ocasiones de gol, pero no ha podido ser tan certera como en otros torneos; sin embargo, un factor importante podría ser que Antonio Contreras no la mantiene como centro delantera, sino que suele abrirla un poco a las bandas.

¿Cuándo fue el último gol de Licha Cervantes con Chivas Femenil?

Alicia Cervantes es una futbolista determinante en los momentos cruciales, por lo que su más reciente anotación con la casaca del Guadalajara la registró en la Liguilla del pasado Apertura 2025, el 9 de noviembre del 2025 cuando le marcó doblete al Toluca en el Nemesio Diez para sellar el pase a Semifinales.