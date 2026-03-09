Como se sabe este fin de semana se disputó una nueva edición del Clásico Tapatío en el que Chivas se impuso por 2-1 ante Atlas. En la categoría Sub-21 el Guadalajara volvió a tener acción y acusó que el arbitraje jugó a favor de los rojinegros debido a que le habrían expulsado mal a un jugador y cobrado un gol en un evidente fuera de lugar. ¿La FMF investigará lo sucedido?

Como se sabe el duelo de la ciudad se vive con mucha intensidad sin importar el sexo o la edad debido a que se pone en juego el honor. El último fin de semana en el Estadio Jalisco el Guadalajara se impuso ante los dirigidos por Diego Cocca gracias a los goles de Armando González y Ángel Sepúlveda.

En el primer equipo no solamente hubo acción ante Atlas, sino que también en Chivas Sub-21. En dicha categoría el Guadalajara perdió por 2-1, pero en su página oficial denunció que el arbitraje jugó a favor de los rojinegros.

Polémica con las decisiones arbitrales en Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

“Todo cambió al 70’, cuando el silbante le mostró la roja a un jugador de Chivas en la espera de un cobro de tiro libre, donde no existió alguna acción merecedora; en la jugada inmediata, los de Nextipac igualaron el partido. Sobre el final del encuentro, una contra rival en evidente fuera de lugar derivó en el segundo tanto local”, comunicaron. ¿La FMF investigará lo sucedido?

¿Cómo marcha Chivas Sub-21 en la tabla general de posiciones?

Tras la derrota ante Atlas, Chivas Sub-21 se ubica en décima posición de la tabla general con 15 puntos y una jornada por disputar. Cabe destacar que el único gol del Guadalajara ante los rojinegros fue gracias a Diego Rosales.