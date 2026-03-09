Este sábado tuvo lugar el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, tanto en el primer equipo como también en Fuerzas Básicas. El Rebaño Sagrado obtuvo diferentes resultados, ya que la Sub-21 cayó por 2-1 en su visita a los Zorros, mientras que la Sub-19 se impuso por igual resultado.

En este triunfo rojiblanco, uno de los goles estuvo a cargo del joven Gael García, quien formara parte del primer equipo en el semestre pasado, tanto en la pretemporada como en algunos entrenamientos bajo las órdenes de Gabriel Milito. La joya de 17 años se filtró en el área en un contraataque y definió de zurda al primer poste para adelantar al Guadalajara.

A Gael García, uno de los talentos más prometedores en Verde Valle, se le da bien frente al Atlas, ya que en su momento supo anotar un doblete decisivo en la Final de Ida del Clausura 2024 de la Liga MX Sub-16. Aquel día el Rebaño se impuso por 3-1 y luego acabó consagrándose tras perder 1-0 en la Vuelta.

Aunque Atlas alcanzó a descontar, en el complemento apareció Leonardo Ramírez para poner el 2-1 final y darle al Rebaño tres puntos importantes que lo sitúan en el 9º lugar, más cerca de los puestos de Liguilla.

El Sub-21 cayó por 2-1

En primer turno, la categoría Sub-21 rojiblanca no pudo completar lo mismo que Chivas y que los más jóvenes. Los dirigidos por Luis Arce lo ganaban con un gol de Diego Rosales, pero en la segunda mitad llegó una expulsión para el cuadro rojiblanco, el autogol de Yohan Orozco y el posterior gol de los Zorros para el 2-1, aparentemente en fuera de lugar.