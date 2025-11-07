La derrota en el debut ante Corea del Sur casi que obligaba a la Selección Mexicana Sub-17 a obtener una victoria en su segundo compromiso por el Grupo F del Mundial 2025 frente a Costa de Marfil. Este viernes, en un partido cerrado, el Tri juvenil se quedó con la victoria por 1-0 gracias a una asistencia de Gael García.

El canterano de Chivas es una de las principales joyas con las que cuenta el Rebaño Sagrado en sus Fuerzas Básicas, a tal punto de que ya fue tenido en cuenta por Gabriel Milito para el primer equipo. Lo cierto que en esta Selección Mexicana Sub-17 dirigida por Carlos Cariño, Gael es un jugador fundamental.

Como si fuera poco, la promesa rojiblanca apareció en un momento caliente: a los 74 minutos, con el marcador todavía en cero, las dudas y la urgencia crecían, pero Gael García se hizo cargo de un balón parado para asistir a Ian Olvera, de Tijuana, quien decretó el gol de la victoria por la mínima frente a Costa de Marfil.

Por su parte, el defensor y capitán Jhonatan Grajales también fue titular en el Tri, aunque salió reemplazado en el entretiempo, sin aparentes problemas físicos, por lo que se habría tratado de una mera decisión táctica.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17?

Tras el vital triunfo ante Costa de Marfil, el Tri Sub-17 cerrará su participación el próximo domingo 9 de noviembre, enfrentando a Suiza, que por ahora marcha líder por diferencia de gol. México, en cambio, se ubica en el tercer lugar y de momento clasificaría a la siguiente instancia, ya que ocho de los 12 mejores terceros avanzarán a los 16avos de final.