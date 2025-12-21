Uno de los 31 jugadores que fue considerado por Gabriel Milito para realizar la pretemporada con el Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2026 es Gilberto “Tiba” Sepúlveda.

No obstante, de acuerdo con información de Jesús Hernández, el defensor mexicano todavía podría salir de Chivas en este mercado de fichajes, pues la directiva, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, estarían abiertos a escuchar ofertas por sus servicios.

“Gabriel Milito se está haciendo a la idea de que con el “Cuate” Sepúlveda, Marín y Brian Gutiérrez se cierre el mercado de fichajes. Queda mucho, todavía puede salir “Tiba”, tienen que acomodar a Mozo”, mencionó “Chuy” Hernández en su canal de YouTube.

¿Cuándo podría pedir Chivas por Gilberto Sepúlveda?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Gilberto Sepúlveda es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir el Club Deportivo Guadalajara por sus servicios.

Y si bien, Jesús Hernández hace mención de que Gabriel Milito se hace a la idea de que ya no llegará nadie más, todavía la directiva de Chivas sigue en la búsqueda de un central, y como su opción principal está Eduardo Águila, pero las negociaciones no han avanzado debido a que Atlético de San Luis pide las perlas de la virgen.