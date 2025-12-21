A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado se ha destacado por sacar a varios jugadores que fueron campeones con Matías Almeyda, sin un rol protagónico, y que no rindieron cuando tuvieron que hacerse responsables de referentes del equipo. Uno de ellos fue Ronaldo Cisneros que se fue descartado y hoy brilla en Costa Rica debido a que se consagró campeón con Alajuelense tras anotar en la Final ante Saprissa, exequipo de Jorge Vergara.

El nacido en Torreón tuvo una buena etapa de la mano de Veljko Paunovic, pero nunca terminó de marcar la diferencia para mantenerse en el equipo. Tras su paso por el Guadalajara, llegó a Querétaro en donde se destacó y emigró a la liga costarricense.

En Alajuelense Ronaldo Cisneros tuvo un renacer debido a que se convirtió en titular indiscutido a base goles y asistencias. Es más fue el referente para que los referentes se consagrará campeón de la Copa Centroamérica Concacaf.

Ronaldo Cisneros volvió a ser campeón. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, ayer cerró de la mejor manera el 2025 debido a que fue volvió a marcar la diferencia para quedarse con el Apertura 2025 de la liga de Costa Rica. A los 24 minutos apareció con un gol para abrir el marcador y comenzar a superar a Saprissa, aquel equipo en el que fue dueño Jorge Vergara.

Los números de Ronaldo Cisneros en Costa Rica

La estadística para Ronaldo Cisneros señala que con Alajuelense logró sumar dos títulos: Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 y el Apertura 2025. A su vez, en este semestre anotó nueve goles, dio dos asistencias y sumó 1422 minutos en 21 partidos disputados.