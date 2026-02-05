Chivas Femenil utilizó sus redes oficial para respaldar de manera pública el trabajo de Antonio Contreras y presumir el buen momento que atraviesa el equipo en el Clausura 2026, donde se mantiene invicto con cinco victorias y un empate, además de figurar entre los primeros lugares de la tabla y destacarse por su solidez defensiva. No obstante, el mensaje institucional lejos estuvo de generar consenso, ya que una parte importante de la afición respondió con duras críticas hacia el entrenador español.

En la publicación, el club resaltó los triunfos consecutivos, la poca cantidad de goles recibidos y el camino positivo que ha construido el Rebaño bajo la conducción de Contreras. Sin embargo, las respuestas de los seguidores mostraron un escenario muy distinto: pedidos de salida, insultos y cuestionamientos directos al técnico, aun cuando los resultados en este inicio de torneo lo acompañan.

Antonio Contreras llegó a Chivas Femenil con el desafío de consolidar un proyecto competitivo y potenciar el talento nacional dentro de un club que, por su filosofía, no incorpora jugadoras extranjeras. Desde su arribo, el equipo ha tenido pasajes de buen rendimiento, pero también ha quedado marcado por eliminaciones dolorosas y por una sensación de que en momentos decisivos, no logra dar el salto que exige la institución.

Justamente, uno de los principales cuestionamientos de la afición pasa por los antecedentes en fases finales: si bien Chivas suele competir en la parte alta de la tabla, para muchos seguidores eso no es suficiente si no se traduce en protagonismo real en Liguilla y en peleas directas por el título. A eso se suma el estilo de juego, que algunos consideran conservador o poco vistoso, además de un discurso del entrenador que en más de una ocasión fue interpretado como soberbio o carente de autocrítica.

Chivas Femenil visita a Necaxa

Con ese contexto, Chivas Femenil se enfrentará este jueves 5 de febrero al Necaxa en condición de visitante. El duelo tiene su inicio pautado para las 18:00hs de la CDMX ante un rival que ha perdido todos sus compromisos en este Clausura 2026 y recibiendo un total de 27 goles en apenas seis jornadas disputadas.