Chivas Femenil está teniendo una buena participación en el Clausura 2026, en donde la escuadra rojiblanca se mantiene invicto en el torneo local, peleando por los primeros puestos de la tabla de posiciones; sin embargo, hay un rubro en el que está quedando mucho a deber.

El entrenador Antonio Contreras ha sido blanco de críticas por múltiples razones desde que asumió las riendas del Guadalajara, pero hay un rubro en el que estaría agotando la paciencia de la afición y radica en las escasas oportunidades para las jugadoras de fuerzas básicas.

Desde la llegada de Nelly Simón se presumió que parte vital de su proyecto deportivo radicaba en la creación e impulso del producto de cantera; sin embargo, ese impulso ha quedado en el olvido desde la llegada del timonel español.

Se dio a conocer la tabla de minutos de menores de la Liga MX Femenil, en donde el chiverío se encuentra ubicado en el último lugar de dicho ranking al sumar solamente 135 minutos tras seis jornadas disputadas en el Clausura 2026, lo que significa que en los próximos duelos deberá sumar mil 125 minutos.

¿Con cuáles jugadoras ha sumado minutos de menores en este Clausura 2026?

En esta primera mitad de campeonato, el Guadalajara ha sumado minutos solamente entre cuatro futbolistas que son Amalia López, Mia Urbano, Valeria Alvarado e Ivonne González.