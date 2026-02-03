La limpia en el plantel de Chivas que propuso la directiva, no ha avanzado como los dirigentes rojiblancos tenían en mente, ya que hay muchos jugadores atascados que no han podido encontrar acomodo en otros clubes pese a los constantes ofrecimientos en este Clausura 2026.

Uno de los futbolistas que apuntaban a salir de la institución es Eduardo García, quien está relegado a ser el tercer portero, detrás de Raúl Rangel y Óscar Whalley, por lo que la directiva trató de acomodarlo en este mercado de fichajes en otro equipo de la Liga MX en búsqueda de más minutos y más experiencia.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que el guardameta ya estaba prácticamente amarrado con otro club, pero algo sucedió y terminaron cayéndose las negociaciones, por lo que el Dragón se quedará en el chiverío en búsqueda de llenarle el ojo a Gabriel Milito.

“Mucha gente dábamos por hecho porque el club así lo tenía arreglado el Dragón, pero parece que se va a quedar. Todo parece indicar que el Dragón se queda, y que al final del día parece que sí entrará en competencia, aunque Óscar Whalley sigue siendo el número 2“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Con cuál equipo se iba a marchar el Dragón García en este Clausura 2026?

El canterano del chiverío no pudo ganarle el puesto de segundo arquero a Óscar Whalley, por lo que se analizó mandarlo a préstamo a otro club, en donde todo estaba avanzado para que jugara con el Mazatlán, pero el fichaje no avanzó por razones desconocidas hasta este momento.