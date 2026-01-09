Chivas debutará este sábado en el Clausura 2026 recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron, pero con el inicio oficial de la Liga MX este viernes también quedaron definidos los registros formales de todos los equipos. En ese contexto, se confirmó que una salida que parecía totalmente cantada terminó por cancelarse, dejando a un jugador entrenando en Verde Valle, aunque sin panorama claro de minutos.

Se trata de Eduardo García, quien tenía prácticamente todo arreglado para irse a préstamo al Mazatlán por los próximos seis meses. La operación cobraba sentido luego de que, ante la desaparición de la franquicia para el verano, el portero Daniel Gutiérrez decidiera marcharse al Puebla. Los reportes más recientes apuntaban a que García sería nuevo jugador cañonero, pero la negociación se cayó en el último momento.

Eduardo García se queda y Sebastián Liceaga no sube.

El escenario no es sencillo para el Dragón, ya que la portería es una de las posiciones más sólidas del Guadalajara. Raúl Rangel, considerado actualmente el mejor portero mexicano del momento, es el titular indiscutible, mientras que Óscar Whalley ha respondido con solvencia cada vez que ha tenido oportunidades. Bajo estas condiciones, se antoja muy complicado que García pueda tener minutos, al menos durante la fase regular del torneo.

Sin embargo, hay un factor que podría cambiar el panorama más adelante. Los jugadores que vayan al Mundial 2026 serán convocados por Javier Aguirre con mucha anticipación, lo que provocará que no disputen la Liguilla. Con Raúl Rangel prácticamente fijo en la lista mundialista, se abriría la posibilidad de que Whalley y Eduardo García compitan por la titularidad en la fase final, siempre y cuando Chivas logre clasificarse.

Esta decisión significa que Sebastián Liceaga se quedará con el Tapatío un torneo más

La permanencia de Eduardo García en el primer equipo implica que Sebastián Liceaga no subirá a Chivas en este Clausura 2026, por lo que se mantendrá con el Tapatío al menos un torneo más. Aun así, la puerta no está completamente cerrada, ya que los registros siguen abiertos y las negociaciones con Mazatlán podrían reactivarse, aunque con el torneo iniciando en cuestión de horas, ese escenario luce cada vez menos probable.