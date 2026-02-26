Aunque Gabriel Milito llegó a Chivas a inicios del torneo pasado, el proyecto deportivo que encabeza junto a Javier Mier y Alejandro Manzo prácticamente está dando sus primeros pasos formales. Se trata de un plan estructurado a largo plazo, con una visión que no solo contempla resultados inmediatos, sino también la consolidación de una base sólida en Verde Valle. Por ello, no basta únicamente con incorporar refuerzos, sino también asegurar la continuidad de futbolistas que forman parte del presente y futuro del club.

En esa lógica de fortalecimiento progresivo del plantel, este jueves el Guadalajara anunció la renovación de contrato de tres jugadores, extendiendo su vínculo por los próximos años. La decisión no solo garantiza estabilidad en una pieza clave del once titular de Milito, sino que también respalda la proyección de dos elementos a los que la directiva considera apuestas estratégicas a mediano y largo plazo.

Los futbolistas que firmaron su renovación son Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval, cada uno por razones distintas. En el caso de Govea, la explicación es eminentemente deportiva: el mediocampista se ha convertido en hombre de confianza del técnico argentino, siendo titular en los siete partidos del actual torneo y disputando el 90% de los minutos posibles en el Clausura 2026. En este caso, su continuidad representa estabilidad en la estructura táctica del equipo.

El escenario de Santiago Sandoval también resulta claro. El atacante de apenas 18 años es una de las joyas más prometedoras de la cantera rojiblanca, y su renovación responde tanto a su proyección deportiva como a su potencial valor de mercado. En Verde Valle son conscientes de que el talento joven mexicano es seguido de cerca desde Europa, por lo que blindarlo contractualmente no solo asegura su desarrollo en casa, sino que también protege al club ante una eventual negociación futura.

Raúl Rangel declaró que quiere irse a Europa y Óscar Whalley sería su sustituto

Óscar Whalley, por su parte, aún no ha debutado oficialmente con el primer equipo, pero en los partidos amistosos ha mostrado un nivel competitivo sólido para fungir como suplente confiable y todo apunta a que será titular en Liguilla. Su renovación también puede interpretarse bajo una lectura estratégica: hace algunas semanas, Raúl Rangel dejó claro que su siguiente objetivo profesional es emigrar a Europa. Ante ese escenario, Chivas necesita tener cubierta la portería con un guardameta de garantías, y Whalley aparece como la opción natural para asumir el reto si el Tala concreta su salida en el futuro cercano.