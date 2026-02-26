La Selección Mexicana tuvo este miércoles un nuevo ensayo al enfrentar a Islandia en un compromiso que, al no ser Fecha FIFA, únicamente permitió convocar a futbolistas de la Liga MX. El resultado fue contundente: un 4-0 en el que los jugadores de Chivas brillaron de forma especial al marcar tres de las cuatro anotaciones, actuación que desató una ola de elogios y felicitaciones hacia los rojiblancos por su impacto inmediato en el funcionamiento del equipo.

Entre esas muestras de reconocimiento apareció una voz que pocos esperaban escuchar. Israel Reyes, defensa del América y habitual en las convocatorias de Javier Aguirre, tomó los micrófonos en zona mixta para destacar el partidazo de los elementos del Rebaño. La rivalidad entre clubes quedó de lado por un momento, y el zaguero azulcrema no dudó en aplaudir lo hecho por sus compañeros de Selección.

“Son compañeros que hoy son amigos también. Es importante que sumen así y tengan esa confianza en ellos mismos y esa competitividad en el vestidor. Nosotros nos alegramos por ver a los muchachos crecer, por verlos sumar. Nos vamos con una sensación de alegría.”

Entre risas por la pregunta, Reyes dejó claro que los rojiblancos son sus compañeros en el Tri, pero también sus amigos. Reconoció que le dio gusto verlos integrarse con rapidez tanto al vestidor como a la dinámica en cancha, subrayando que llegaron con confianza y listos para aportar desde el primer minuto. Finalmente, remató señalando que gracias a su participación y al triunfo, todo el grupo se marcha contento por el trabajo realizado.

La buena relación no es nueva. Hace algunas semanas, Israel Reyes ya había mostrado su cercanía con Armando González en una publicación durante un entrenamiento, donde ambos aparecieron abrazados, evidenciando una amistad que ha crecido en las concentraciones. A esa conexión ahora podría sumarse Brian Gutiérrez, el recién llegado a Chivas, quien también parece estar formando un vínculo cercano con la Hormiga dentro del entorno de la Selección.

En la Fecha FIFA de marzo sabremos si los jugadores de Chivas tienen posibilidades reales de ir al Mundial

Si bien las palabras de Reyes reflejan el impacto inmediato de los futbolistas rojiblancos, la lista definitiva de Javier Aguirre rumbo al Mundial difícilmente sufrirá demasiadas modificaciones. La Fecha FIFA de marzo será clave, ya que el Vasco podrá convocar nuevamente a los jugadores que militan en Europa y eso permitirá tener un panorama mucho más claro. Será ahí cuando se empiecen a definir con mayor precisión qué elementos de Chivas tienen posibilidades reales de estar en la Copa del Mundo y quiénes deberán seguir peleando por un lugar.