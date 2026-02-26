La amplia presencia de futbolistas rojiblancos en la goleada 4-0 de la Selección Mexicana sobre Islandia obligó a Chivas a resolver una cuestión clave en plena competencia: el regreso inmediato de sus convocados para enfocarse en la Liga MX. En una semana corta y exigente, la logística pasó a ser determinante.

Tras el amistoso, los propios jugadores del Guadalajara compartieron una imagen viajando juntos en un vuelo privado rumbo a Guadalajara. La gestión fue encabezada por Amaury Vergara, propietario del club, quien dispuso un chárter para que los seleccionados regresaran en bloque y sin demoras tras su participación con el Tri.

Seis elementos de Chivas fueron titulares ante Islandia y uno más, Diego Campillo, ingresó en el complemento. Todos se habían integrado a la concentración apenas un día después de enfrentar a Cruz Azul, trabajaron lunes y martes, jugaron el miércoles y, gracias a esta decisión, pudieron reincorporarse rápidamente al plantel que conduce Gabriel Milito.

El calendario no da margen: luego de sufrir su primera derrota del Clausura 2026, el Rebaño visitará este sábado por la noche a Toluca, vigente bicampeón de la Liga MX. Con apenas jueves y viernes completos de preparación, el cuerpo técnico deberá evaluar cargas y definir qué rol tendrán los seleccionados.

Amaury Vergara se mantuvo cerca del primer equipo

En paralelo a esta medida logística, Amaury Vergara también se mostró cercano al primer equipo durante la semana. Estuvo presente en Verde Valle junto a Javier Mier, donde sostuvo una reunión con Gabriel Milito en medio de versiones que lo vinculaban con River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. Además, compartió en redes sociales imágenes desde el entrenamiento, reforzando su presencia institucional en días clave para la plantilla.