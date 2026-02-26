La goleada de México por 4-0 ante Islandia confirmó el acierto del entrenador Javier Aguirre al confiarle a Chivas la base del combinado nacional. Tres de los cuatro goles fueron obra de jugadores rojiblancos: Richard Ledezma abrió el marcador, Armando González puso el segundo y Brian Gutiérrez fue el encargado de sellar el marcador.

Justamente, en conferencia de prensa, el Vasco se refirió al momento de Brian Gutiérrez, quien se sumó hace poco al combinado nacional pero levanta la mano para tener un lugar en el Mundial: “A Brian lo conozco desde Chicago. Antes de venir a Chivas llevaba 11 goles y 11 asistencias”, destacó el seleccionador.

“Es un jugador polivalente. En Chivas lo ponen doble contención con Govea, en Chicago jugaba de mediapunta, con tres volantes ha jugado por izquierda, con nosotros el gol viene por fuera”, reflexionó Aguirre sobre el futbolista de 22 años, quien fue titular y completó los 90 minutos, señal de que el entrenador quiere verlo sobre el campo.

“Es un muchacho que es joven, que tiene mucha ilusión porque decidió jugar con nosotros los mexicanos y creo que lo está haciendo bien, es verdad que lo está haciendo bien”, insistió el Vasco sobre el futbolista de Chivas, quien aprovechó un error de la defensa para escaparse sólo ante el portero y definir con frialdad para el 4-0.

El primer gol de Brian Gutiérrez con México