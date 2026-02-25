La directiva de Chivas se ha enfocado en la contratación de refuerzos que sean talentosos con el balón en los pies, pero que sobre todo, sueñen con defender la camiseta rojiblanca, por lo que se ha notado mayor compromiso de los refuerzos que han llegado recientemente al redil.

Uno de los jugadores que poco a poco ha ido demostrando enamorarse más y más del Guadalajara es Richy Ledezma, quien ha expresado su amor por la escuadra tapatía en algunas ocasiones, pero en esta ocasión lo hizo con un palo contra el América.

Al término del partido de México, fue cuestionado sobre la razón por la que prefirió al chiverío pese a que también había interés de las Águilas, en donde respondió de forma directa que ama al Rebaño, por lo que no fue difícil rechazar a los de Coapa.

“Desde niño he amado a Chivas y la verdad, no era una decisión difícil. Es algo que me rinde todo el día ser de Chivas”, declaró contundentemente el carrilero al término del juego contra Islandia.

Brian Gutiérrez también rechazó al América por amor a Chivas

Brian Gutiérrez, mediocampista del Guadalajara, también fue cuestionado recientemente sobre el interés de las Águilas en hacerse de sus servicios, en donde decidió que él prefirió jugar de rojiblanco.

“Tenía la respuesta final y siempre era Chivas”, declaró en conferencia de prensa antes del Clásico Nacional de hace unas semanas.