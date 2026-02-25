La Selección Mexicana habría tenido un importante acierto al invitar al Tricolor a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez pese a que ya habían jugado para la Selección de Estados Unidos, por lo que poco a poco están demostrando sus virtudes y talento con la camiseta verde.

Pese a que hace unos meses ambos futbolistas estaban en el olvido en el país de las Barras y las Estrellas, sus respectivos fichajes con Chivas les abrieron las puertas para el Tricolor, por lo que ambos futbolistas aceptaron hacer el One Time Switch para cambiar de combinado nacional apenas a finales del mes de enero.

Ahora, en el amistoso frente a Islandia, los dos futbolistas del Guadalajara dejaron gratas impresiones en el equipo comandado por Javier Aguirre, en donde ambos coronaron la noche con su primer gol con la camiseta mexicana.

Richard Ledezma fue el primero en retratarse en el marcador tras sumarse al ataque y aprovechar un centro preciso a segundo poste por parte de Armando González, rematando de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes.

Por su parte, Brian Gutiérrez, quien jugó todo el partido con México, encontró su recompensa en tiempo de compensación al presionar en una pelota dividida y aprovechar un error en la defensa europea, perfilándose a la portería y mandando la pelota al fondo de las redes.

Próxima convocatoria sería crucial para saber si irán al Mundial

El próximo partido de la Selección Mexicana será contra Portugal el 28 de marzo, compromiso que se disputará en Fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre sí podrá llamar a los mexicanos que militan en Europa y otros países, por lo que en dicha lista se vislumbra algo cercano a lo que será la lista Final rumbo al Mundial del 2026.