La Selección Mexicana por fin dio una exhibición convincente y todo fue gracias a la presencia de los jugadores de Chivas que impregnaron su inteligencia y velocidad para revolucionar al equipo encabezado por Javier Aguirre.

El Vasco decidió apostar por siete jugadores del Guadalajara que son Raúl Rangel, Richy Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González, en donde varios elementos tuvieron una noche memorable en el triunfo de 4-0 sobre Islandia.

Raúl Rangel

El Tala volvió a ser titular en el equipo de Javier Aguirre, en donde volvió a tener una actuación importante bajo los tres palos, deteniendo un mano a mano al comienzo del partido, además de estar atento en cada ocasión que requerido para atajar y para colaborar con los pies para dar salida al equipo.

Richard Ledezma

Richy Ledezma fue colocado como lateral en donde volvió a tener una participación destacada durante los 66 minutos en los que jugó, sobre todo a la ofensiva, encontrando su primer gol con la camiseta Tricolor tras un centro de la Hormiga.

Brian Gutiérrez

El mediocampista del Guadalajara fue uno de los jugadores que tuvo más minutos en el Tricolor, ya que Javier Aguirre lo dejó en el campo durante los 90 minutos, en donde fue un peligro constante en la portería europea con varios remates y pases filtrados buscando habilitar a algún compañero, encontrando su recompensa en tiempo de compensación en donde también se estrenó como goleador.

Roberto Alvarado

El Piojo tuvo un brillante partido al ser uno de los jugadores que más generó peligro con disparos de media distancia y hasta pases a los espacios, por lo que fue uno de los más destacados en los 57 minutos que participó frente a Islandia.

Efraín Álvarez

El 10 del Guadalajara tuvo una noche discreta en donde trató de generar jugadas de peligro a la ofensiva, tratando de asociarse con Jesús Gallardo y sus compañeros rojiblancos, pero no pudo ser determinante en los 57 minutos en los que tuvo participación.

Armando González

La Hormiga se robó la noche al anotar un gol y dar una asistencia con la Selección Mexicana, por lo que sigue levantando la mano para estar en la lista final rumbo a la Copa del Mundo. Jugó de titular y vio actividad durante 66 minutos.

Diego Campillo

El futbolista del chiverío debutó con la Selección Mexicana para jugar como defensa; sin embargo, tras las pocas ocasiones de peligro que generó Islandia, no fue exigido en los 33 minutos que participó.