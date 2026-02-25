Richard Ledezma es uno de los mejores jugadores que tiene Chivas e inclusive, toda la Liga MX en este Clausura 2026, por lo que su llamado a la Selección Mexicana ha sido una constate en los meses recientes; sin embargo, Gabriel Milito no está del todo satisfecho con el zaguero.

Pese a que el mexico-estadounidense está convertido en el mejor carrilero del futbol mexicano por su incesante aporte ofensivo partido a partido, el entrenador argentino ya habría alzado la voz para pedirle que corrija un factor importante que puede ocasionarle dolores de cabeza en el futuro.

Y es que el reportero de As México, César Huerta, reveló que Gabriel Milito y su cuerpo técnico consideran que varias de las amonestaciones que ha recibido Ledezma en el torneo podrían evitarse si aprendiera a controlar su temperamento, ya que algunas han sido por reclamos, por lo que quieren corregir esa situación con el futbolista del Guadalajara.

“Es bien sabido de que si lo amonestan el sábado frente a Toluca se perdería el Clásico Tapatío contra Atlas (…) Lo que realmente le preocupa al cuerpo técnico no es este riesgo, es que varias de estas tarjetas amarillas tienen que ver con el temperamento de Richy Ledezma.

“Es un tipo que habla, grita, gesticula, que manotea y a los árbitros a veces no les gusta esto. Consideran que varias de estas tarjetas, Richy pudo evitarlas. Se puede facilitar la vida si controla el temperamento y no se mete tanto con el árbitro.

“Me decían que sí le han hecho una recomendación de que trate de mediar su temperamento, de evitar confrontaciones innecesarias con los árbitros, entender que no hay maneras de ganarles”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuántas amonestaciones tiene Richy Ledezma en el Clausura 2026?

El carrilero mexico-estadounidense ya presume cuatro cartones amarillos en el torneo, por lo que si recibe uno más deberá cumplir con un partido de suspensión en el Clausura 2026, ya que ha sido advertido en los duelos contra FC Juárez, Querétaro, América y Cruz Azul.