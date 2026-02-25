Chivas se prepara para enfrentar a Toluca en un partido clave por la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, dan a conocer que la nueva postura de River Plate con Gabriel Milito habría sido preguntar cómo está su situación contractual, pero que el conjunto Millonario se habría inclinado por contratar a Eduardo Coudet.

La semana comenzó con una noticia en Argentina que comenzó a ser ruido debido a que Nicolás Distasio, reconocido periodista que cubre el día a día de los Millonarios, afirmó que le gustaría que el técnico del Guadalajara sea el sucesor de Marcelo Gallardo. Con el correr de las horas se confirmó que no solo el Muñeco renunciaba al club de sus amores, sino que también el técnico rojiblanco aparecía como uno de los candidatos a reemplazarlo.

El martes en Argentina se dieron a conocer dos importantes noticias para Chivas. Por un lado, River Plate decidió avanzar por Eduardo Coudet, mientras que Érick López reveló en TUDN que la directiva del Guadalajara le impuso una cláusula de salida de 8 millones de dólares para que no se repita lo sucedido con Fernando Gago.

Gabriel Milito esta en el radar de Chivas. (Foto: IMAGO7)

El futuro técnico de River Plate no se definió, pero Nicolás Distasio dio a conocer en F12, programa de ESPN Argentina, que directivo del conjunto argentino preguntó si no era momento de preguntar por Gabriel Milito. “Alguien en la mesa tiró: ‘¿y si hacemos un llamado para ver cuál es la situación de Gabi Milito? Milito apareció ayer en escena, pero hoy el gran candidato es el Chacho Coudet’”, reveló.

En la misma mesa de de debate Renato della Paolera dijo: “A Milito no lo había llamado ni a él ni a su representante. La sensación que yo tengo después de haber hablado con su entorno, al igual que declaró Ricardo Antonio Mohamed, mientras él tenga contrato en una institución no deja esa institución para ir a otra”. De todas maneras, deja la sensación que el timonel rojiblanco sería la opción B si cae la llegada de Coudet.

Chivas busca renovar el contrato de Gabriel Milito

En medio de este contexto, ayer dieron a conocer que Gabriel Milito no solo no se mueve, sino que además Chivas quiere renovar su contrato hasta el 2028. “Gabriel Milito no se va de Chivas, es más ya hay pláticas para renovarlo un año más y será hasta junio 2028”, reveló Juan Manuel Figueroa en X.