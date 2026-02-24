En las últimas horas, Chivas está muy atento a lo que sucede en el mundo de River Plate debido a que Marcelo Gallardo renunció a la dirección técnica y colocan a Gabriel Milito como candidato a reemplazarlo. En medio de este contexto, dan a conocer que el Rebaño Sagrado le puso una cláusula millonaria de ocho millones de dólares si deseaba salir antes de que termine su contrato. ¿El conjunto argentino paga esa millonaria suma para fichar al estratega rojiblanco?

Uno de los grandes motivos por los que la afición rojiblanca está feliz con el entrenador surgido en las fuerzas básicas de Independiente de Avellaneda es porque le impuso su propio sello al equipo y le saca agua a las piedras. Es cierto que exigió refuerzos para apuntalar diferentes puestos, pero encontró soluciones para utilizar todos los recursos que genera el Rebaño Sagrado en Verde Valle.

La actualidad lo tiene a Gabriel Milito como un guía que llevó a Chivas a ser líder de la tabla general de posiciones con 18 puntos en el Clausura 2026. Tras su enorme momento en el Rebaño Sagrado, el técnico argentino fue colocado como uno de los posibles candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate.

Gabriel Milito tiene millonaria cláusula si quiere salir del Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, el Guadalajara aprendió de lo sucedido con Fernando Gago, quien abandonó el proyecto a mitad de campeonato para llegar a Boca Juniors, y le impuso una cláusula millonaria a Gabriel Milito si deseaba salir del equipo. Según lo informado por Érick López en el contrato no solo el técnico argentino aceptó pagar ocho millones de dólares si deseaba abandonar al Rebaño Sagrado, sino que además buscaba le dio su palabra a la directiva rojiblanca que no es un técnico que se va antes de finalizar su acuerdo.

¿Por qué River Plate quiere a Gabriel Milito su director técnico?

Uno de los principales motivos por los que el conjunto Millonario quiere a Gabriel Milito es por la buena relación que tiene con Leonardo Ponzio y por su estilo de juego. “Gabriel Milito tiene muy buena relación con Leonardo Ponzio y es del gusto del Secretario Técnico de River. Jugaron juntos en el Zaragoza de España y en la Selección Argentina”, reveló Medio River en X.